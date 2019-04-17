В Улан-Удэ пешеход судился со сбившей его женщиной-водителем

Суммы, которой ему дала виновница аварии, оказалось мало



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с женщины-водителя моральный вред в размере 50 тысяч рублей за наезд на пешехода. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.



Авария произошла в августе 2018 года, когда прямо на пешеходном переходе мужчину сбила машина. С полученными травмами средней тяжести он был доставлен в больницу. Постановлением суда женщину, находившуюся за рулём автомобиля, признали виновной и лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года.



После аварии она сразу возместила 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако переданную сумму мужчина посчитал возмещением материального ущерба. Поскольку эти средства покрыли только лишь расходы на лечение и восстановление одежды. А непрекращающиеся боли в коленном суставе и правом плече явились причиной для обращения в суд за взысканием с виновницы ДТП компенсации морального вреда.



- В службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должник поспешил возместить моральный вред после ареста микроволновой печи. На сегодняшний день денежные средства перечислены на счёт взыскателя, - отмечает Александр Мункуев, начальник Железнодорожного районного отдела управления ФССП России по Бурятии.



