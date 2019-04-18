ЧП произошло во время ремонтных работ на дороге
В Иркутской области погиб рабочий дорожной службы, сбитый экскаватором. Инцидент произошёл накануне вечером в посёлке Куйтун.
Машинист экскаватора при проведении ремонтных работ на автодороге Р-255 «Сибирь» совершил наезд на рабочего. Последний в тот момент устанавливал дорожные знаки. От полученных травм 23-летний молодой человек скончался на месте.
В настоящий момент СУ СКР по Иркутской области проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В Иркутской области экскаватор насмерть сбил рабочего
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