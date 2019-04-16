Читинец угнал погрузчик, чтобы впечатлить девушку

Они катались по ночному городу



В минувший понедельник с сообщением об угоне погрузчика «Хино» в отдел полиции в Чите обратился директор одной из производственных баз. Ночью на территорию предприятия проник неизвестный в медицинской маске и угнал грузовик, в котором находились ключи зажигания.



Оперативники, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили подозреваемого. Им оказался 26-летний работник этого же предприятия.



Молодой человек был задержан и доставлен в полицию. Он дал признательные показания. Как выяснилось, он, познакомившись с девушкой, решил произвести впечатление и прокатить её на погрузчике.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Грузовик изъят в технически исправном состоянии, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

