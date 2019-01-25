Улан-Удэ попал под «волну минирования» российских городов. ФОТО, ВИДЕО

Эвакуация властей и школ





Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром центр Улан-Удэ перекрыли, и эвакуировали людей, находящихся в зданиях Хурала, правительства Бурятии, городской администрации. Машины, проезжавшие здесь, разворачивали. На место прибыли все оперативные службы. Очевидцы сообщили, что им сказали - какие-то объекты здесь заминировали.



















Кроме того, жители Бурятии сообщают о минировании школы № 9 в столице Бурятии, Кабанской центральной районной больницы.



В образовательном учреждении «Байкал-Daily» попросили перезвонить чуть позже, в больнице же подтвердили информацию.



- Поступил сигнал о взрывном устройстве, проведены эвакуационные мероприятия, - сказал Михаил Батуев, главный врач больницы.























