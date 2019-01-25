Улан-Удэ попал под «волну минирования» российских городов. ФОТО, ВИДЕО

Эвакуация властей и школ
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром центр Улан-Удэ перекрыли, и эвакуировали людей, находящихся в зданиях Хурала, правительства Бурятии, городской администрации. Машины, проезжавшие здесь, разворачивали. На место прибыли все оперативные службы. Очевидцы сообщили, что им сказали - какие-то объекты здесь заминировали.
На данный момент обстановка на площади стала полегче: оперативные службы начали снимать оцепление в районе парламента республики.
Однако, по словам горожан, людей и автомобили пока не пускают к зданиям правительства, администрации Улан-Удэ. Светофоры на центральных улицах не работают.
Кроме того, жители Бурятии сообщают о минировании школы № 9 в столице Бурятии, Кабанской центральной районной больницы.
В образовательном учреждении «Байкал-Daily» попросили перезвонить чуть позже, в больнице же подтвердили информацию.
- Поступил сигнал о взрывном устройстве, проведены эвакуационные мероприятия, - сказал Михаил Батуев, главный врач больницы.
Другие города
Не исключено, что сейчас проходит так называемая «волна минирований», поскольку стало известно, что сегодня также в Чите, Иркутске, Благовещенске и Якутске эвакуировали людей из-за анонимных сообщений о минировании.
- Нас попросили покинуть здание из-за сообщения о его минировании. Сотрудники разошлись, - сказали «ТАСС» в пресс-службе мэрии Читы.
- В правоохранительные органы поступают обращения - звонки о заминировании ряда объектов на территории города Благовещенска. Сотрудниками правоохранительных органов по этим сообщениям сейчас проводятся проверки. Результаты проверок контролируются прокуратурой города Благовещенска, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
И в Якутске также идёт эвакуация из мэрии, школ, больниц после получения сообщений о заложенной бомбе.
Как передаёт ТАСС, ранее на этой неделе проводилась массовая эвакуация после информации о бомбах, якобы заложенных в ряде учреждений социальных учреждений Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Камчатки. Информация позже не подтвердилась.
В конце 2017 года более 60 анонимных звонков об угрозах взрыва поступили в 14 городов, в том числе в Улан-Удэ. В правоохранительных органах сообщили, что все сообщения оказались ложными.