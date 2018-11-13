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В Улан-Удэ воспитательница избивала малышей в детсаду

В Улан-Удэ воспитательница избивала малышей в детсаду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка наносила побои и запирала в тёмном туалете плачущих подопечных

Шокирующий случай жестокого обращения с детьми произошёл в одном из детских садов Советского района Улан-Удэ. Там 24-летняя воспитательница издевалась и наносила побои детям.

Инцидент произошёл ещё в апреле этого года в частном детском садике. В прокуратуру обратилась женщина с жалобой, что её ребёнок в саду не получает должных услуг по кружкам и недоедает. После направленной жалобы для проверки в Управление МВД России по Улан-Удэ и Роспотребнадзор всплыла правда о побоях.

- Полицейские в ходе просмотра видеозаписей обнаружили, что воспитатель наносила побои детям, давала подзатыльники и наносила пощёчины. Она толкала и запирала одного из детей за провинности в туалете, при этом свет не включала. Потом она ребёнка отпирала, он плакал, но больше не шалил, - сообщила «Байкал-Dailу» заместитель прокурора Советского района Улан Удэ Татьяна Дашамолонова.

Под раздачу оплеух попадали двух-трёхлетние малыши, которые ещё плохо говорят. Женщина пользовалась тем, что они никому ничего не расскажут.

Свою вину молодая женщина признала, пояснив, что была раздражена в тот день из за конфликта со своей матерью.

Девушка получила педагогическое образование, в детском саду работала непродолжительное время.

- Ранее жалоб на воспитателя не поступало, родители детей пояснили, что воспитателем были довольны. Дети никак не давали понять, что к ним применяется насилие, - говорит заместитель прокурора Советского района Улан Удэ.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Прокурор района дело направил в суд для рассмотрения по существу.

Воспитатель из дошкольного учреждения уволилась.
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