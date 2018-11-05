В Улан-Удэ произошло ДТП из-за гололёда

В воскресенье, 4 ноября, в Улан-Удэ на дороге, ведущей в Энергетик, произошло ДТП из-за гололёда. Около 17 часов здесь столкнулись «Тойота Виш» и грузовик с логотипом мебельной компании.
По словам очевидцев, «Виш» занесло на скользкой дороге, отчего легковушка врезалась в «Газель». От удара обе машины развернуло. У «Тойоты» оказалась помята передняя часть.
Водители не пострадали.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября из-за прошедшего ночью снега на мосту «Бегущая лань» столкнулись четыре автомобиля.
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