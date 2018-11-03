В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил мужчину



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ на пешеходном переходе

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили мужчину . Пострадавшего госпитализировали.





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Накануне в Кяхтинском районе республики произошло смертельное ДТП. Вечером в селе Большая Кудара 41-летний водитель иномарки сбил 50-летнего мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался.