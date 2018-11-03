В ДТП в Бурятии пострадал пассажир «Лэнд Крузера»



Утром 2 ноября произошло ДТП на автодороге «Р-258 Байкал». Там 35-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser 200», в двух километрах от станции Переёмная Кабанского района, не справился с управлением и съехал в кювет.



В результате ДТП пострадал 35-летний пассажир транспортного средства. С переломами рёбер и пневмотораксом лёгких он госпитализирован, сообщили в МВД республики.



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии

В результате ДТП пострадал 35-летний пассажир транспортного средства. С переломами рёбер и пневмотораксом лёгких он госпитализирован, сообщили в МВД республики.Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии под колёсами иномарки погиб пешеход. Смертельное ДТП произошло в Кяхтинском районе.