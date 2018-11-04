На трассе в Бурятии в ДТП пострадали пассажиры автобуса

Маршрутка ехала из Иркутска в Улан-Удэ
По предварительной информации, накануне, 3 ноября, около 20.05 водитель «Субару Форестер», ехавший по трассе «Р-258 Байкал», на въезде в город Бабушкин Кабанского района Бурятии не справился с управлением и врезался маршрутный автобус, двигавшийся в попутном направлении. Автобус ехал из Иркутска в сторону Улан-Удэ.
В результате ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медучреждение. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщают в УГИБДД по Бурятии
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