В Улан-Удэ на мосту столкнулись четыре машины

Накануне, 24 октября произошло ДТП на мосту «Бегущая лань». Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля. Авария произошла в утренний час пик, около 8.30 часов. Так что в сторону города сразу же образовалась огромная пробка.
Массовые столкновения на мостах в Улан-Удэ не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре на Удинском мосту столкнулись сразу шесть машин, несколькими днями ранее здесь же в ДТП попали четыре автомобиля, а затем из-за огромной пробки произошёл ещё ряд аварий с десятью автомобилями.
Очевидцы предполагают, что причиной вчерашнего столкновения на «Бегущей лани» мог стать выпавший прошлой ночью снег. Он немало осложнил жизнь автомобилистам, особенно тем, кто не успел поменять летнюю резину на зимнюю.
Около 8.30 часов утра на улице Пищевая произошло ДТП. Toyota Harrier занесло на скользкой дороге, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda. Водители не пострадали, однако на дороге также возникла пробка.
В 9.30 часов из-за гололёда произошла также авария в 102 квартале. Перед перекрёстком водитель Hyundai Solaris протаранил Toyota Allion.
Виновник ДТП объяснил произошедшее тем, что его машину занесло на гололёде, а он не успел вовремя среагировать.