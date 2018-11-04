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В Бурятии в ДТП пострадали подростки

В Бурятии в ДТП пострадали подростки
Происшествия, 
Полицейские устанавливают причины аварий

За сутки в Бурятии произошло 3 ДТП с пострадавшими. Так, 3 ноября в 12.30 28-летняя жительница Северобайкальска за рулём автомобиля «Toyota Harrier», на трассе «Северобайкальск - Новый Уоян», в 8 километрах от посёлка Кичера, на заснеженной дороге не справилась с управлением и врезалась в стоявший на обочине «ВАЗ-21213». После аварии иномарка опрокинулась.

Пострадали трое пассажиров «Тойоты»: 27-летний мужчина и подростки 10 и 14 лет. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы.

В 13.50 в посёлке Селенгинск Кабанского района 59-летний водитель «Toyota Platz», ехавший со стороны проспекта Строителей в направлении улицы Кабанской, вне пешеходного перехода сбил 13-летнюю девочку. Семиклассница получила ушибы и сотрясение головного мозга. Её доставили в медучреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», также произошло ДТП на трассе «Иркутск - Чита». Водитель «Субару Форестер» врезался в ограждение и столкнулся с автобусом. Пострадавших пассажиров автобуса доставили в больницу. 

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедших дорожно-транспортных происшествий, сообщает УГИБДД по Бурятии. 
ДТП
 
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