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В Улан-Удэ под колёса «Ниссана» попал пешеход

В Улан-Удэ под колёса «Ниссана» попал пешеход
Происшествия, 
Мужчину сбили на переходе

Накануне в 18:00 на улице Борсоева произошло ДТП. Там 64-летний водитель автомобиля «Nissan AD» нерегулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого плеча. Пострадавшего госпитализировали в БСМП. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.

Всего с начала 2018 года Улан-Удэ произошло 398 ДТП, погибло – 14 человек, было травмировано – 517 человек.

ДТП
 
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