В Улан-Удэ под колёса «Ниссана» попал пешеход





Накануне в 18:00 на улице Борсоева произошло ДТП. Там 64-летний водитель автомобиля «Nissan AD» нерегулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнего мужчину.В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого плеча. Пострадавшего госпитализировали в БСМП. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.Всего с начала 2018 года Улан-Удэ произошло 398 ДТП, погибло – 14 человек, было травмировано – 517 человек.