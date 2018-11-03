В Улан-Удэ под колёса «Ниссана» попал пешеход

Мужчину сбили на переходе
Накануне в 18:00 на улице Борсоева произошло ДТП. Там 64-летний водитель автомобиля «Nissan AD» нерегулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого плеча. Пострадавшего госпитализировали в БСМП. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.
Всего с начала 2018 года Улан-Удэ произошло 398 ДТП, погибло – 14 человек, было травмировано – 517 человек.
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