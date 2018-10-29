ЧП произошло в Сотниково, которое сейчас «бунтует» против маршрутчиков
Сегодня около двух часов дня возле остановки «Птицефабрика» в пригородном селе Сотниково водитель маршрутки «Хёндай Каунти» №129, врезался в дорожное ограждение.
В результате ДТП 66-летняя пассажирка, жительница села Сотниково, вылетела из окна автобуса и погибла.
- Ещё одну пассажирку осматривают медики, остальные пассажиры получили незначительные повреждения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Всего в салоне находилось порядка 7 человек. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этот понедельник выросла цена за проезд от Сотниково до Улан-Удэ – с 28 рублей цена поднялась до 32-х. Местные жители, которые на недавнем сельском сходе потребовать не увеличивать тариф, негодуют. Люди массово отказываются платить водителям по новой цене, отчего возникают стычки и конфликты. Сообщение о смертельном ДТП на маршруте №129 уже распространилось в мессенджерах, вызвав новую волну возмущения.
Случаи гибели пассажиров общественного транспорта в Бурятии не фиксировались уже несколько лет. В 2016 году маршрутка «Улан-Удэ – Аршан – Кырен» столкнулась с большегрузом в Слюдянском районе Иркутской области – погибли два человека.
За эти выходные в Бурятии произошло три смертельных ДТП. Одно из них в «сотых» кварталах Улан-Удэ, два других в Прибайкальском районе.
В Бурятии пассажирка погибла, вылетев из окна автобуса
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