На Иркутской области водители разграбили фуру с тушёнкой, попавшую в ДТП

Вместо помощи, проезжавшие мимо водители поживились тушёнкой







6-го июля на Качугском тракте случилось ДТП – грузовик Scania с грузом вылетел с дороги и врезался в обрыв, сообщает Город. Потерявший управление водитель сумел предотвратить опрокидывание, однако из прицепа на обочину высыпались коробки с тушёнкой, полопавшиеся от удара.







Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предложили мужчине проследовать с ними на медосвидетельствование, в результате машина и груз остались без присмотра. Проезжавшие мимо автомобилисты разграбили фуру. По предварительным оценкам, стоимость краденых консервов составила около 20 тысяч рублей.

Один из пользователей Сети рассказал о происшествии и резко осудил поступок, присвоивших часть груза людей.- Люди, которые проезжали, не помогли, не проехали просто мимо, а нагло и жадно грузили коробки с тушёнкой к себе в машину и уезжали. Это ужасный поступок, ему нет никаких оправданий! У меня не укладывается в голове, как можно так поступить с человеком, у которого такая неприятная ситуация! Что я могу сказать, кушайте на здоровье и помните - на месте этого водителя мог оказаться ваш знакомый или даже вы! Прежде чем совершить такой мерзкий поступок, подумайте, какие последствия будут у человека, которого вы обворовываете, а не о вашем материальном благополучии, вы же люди, в конце концов, так оставайтесь ими в любых ситуациях! - написал пользователь.По словам подписчика, у пострадавшего большегруза отказали тормоза, и прицеп водитель повредил, уходя от столкновения с другими машинами.