В Улан-Удэ в ДТП «Калдину» выбросило на «встречку»

- Водитель, двигаясь по правой полосе, увидев строительную базу «У Истока», попыталась повернуть налево. Параллельно двигался автомобиль «Тойота Калдина». В результате удара «Калдину» выкинуло на полосу встречного движения, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.За рулём «Тойоты Калдины» была девушка. К счастью, ни она, ни женщина за рулём «Премио», не пострадали.Оба водители были трезвые. Виновница ДТП свою вину полностью признала.