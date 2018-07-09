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В Улан-Удэ в ДТП «Калдину» выбросило на «встречку»

Происшествия, 
ДТП произошло в районе Истока

В воскресенье, 8 июля, в пригородном посёлке Исток в Улан-Удэ произошло ДТП.

Виновницей аварии стала женщина на «Тойоте Премио», приехавшая в Улан-Удэ из района. 




- Водитель, двигаясь по правой полосе, увидев строительную базу «У Истока», попыталась повернуть налево. Параллельно двигался автомобиль «Тойота Калдина». В результате удара «Калдину» выкинуло на полосу встречного движения, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

За рулём «Тойоты Калдины» была девушка. К счастью, ни она, ни женщина за рулём «Премио», не пострадали.

Оба водители были трезвые. Виновница ДТП свою вину полностью признала. 


ДТП
 
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