В Улан-Удэ иномарка снесла столб (фото)

Авария произошла ранним утром
Сегодня в 6 утра на станции Дивизионной произошла авария. Там, по словам очевидцев, иномарка на большой скорости врезалась в столб.
Водитель не справился с управлением. От удара электроопора упала на землю, а машина перевернулась.
По предварительным данным, авария чудом обошлась без пострадавших.
- Я увидел, как они врезались, а потом спокойно вышли из машины, - сообщил один из очевидцев.
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