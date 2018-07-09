В Улан-Удэ иномарка снесла столб (фото)

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Сегодня в 6 утра на станции Дивизионной произошла авария. Там, по словам очевидцев, иномарка на большой скорости врезалась в столб.Водитель не справился с управлением. От удара электроопора упала на землю, а машина перевернулась.По предварительным данным, авария чудом обошлась без пострадавших.- Я увидел, как они врезались, а потом спокойно вышли из машины, - сообщил один из очевидцев.