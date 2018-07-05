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ВИЧ выявили у 35-летнего девственника в Иркутске

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Профилактическая акция центра СПИД прошла в микрорайоне Новоленино

Вместе с врачами, психологами и специалистами по социальной работе консультации по вопросам ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, а также отказа от употребления психоактивных веществ проводили волонтёры некоммерческой организации «Новая жизнь». В течение четырёх часов выездную акцию посетили более 200 человек.

Экспресс-тесты на ВИЧ прошли 48 жителей окрестных многоквартирных домов. Обнаружен один первично положительный результат. Согласно отчёту работавших на месте сотрудников Центра СПИД, мужчина 1983 года рождения был очень удивлён результатом теста. По его словам, у него за всю жизнь вообще не было никаких сексуальных контактов, и он не принимал наркотики. А тест решил пройти из любопытства. Более детальная беседа позволила установить, что в подростковом возрасте ему делали полостную хирургическую операцию и переливание крови. На месте иркутянину, у которого выявили положительный результат, оказали психологическую помощь и порекомендовали обратиться в Центр СПИД для более детального обследования, а также установки более точного диагноза и наиболее вероятного пути заражения.

- Существуют только четыре жидкости, в которых у ВИЧ-положительного человека, не принимающего терапию, вирус содержится в опасных для инфицирования концентрации. Это кровь, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко, - комментирует главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – Исходя из этого очевидным становятся как пути заражения, так и то, что в обычной повседневной жизни при любых обычных бытовых контактах люди с ВИЧ в организме не несут никакой угрозы для окружающих. Данный случай необходимо проверить. Когда пациент к нам придёт, мы проведём более детальное эпидемиологическое расследование и постараемся узнать, от кого и как он получил инфекцию. Отметим, что исторически Новоленино – это район, где находился один из крупнейших очагов распространения ВИЧ с самого начала эпидемического процесса.

Летом Центр СПИД усилил профилактические и просветительские акции. Отдельное внимание уделяется местам массового скопления людей, а также трудовым коллективам, призывным пунктам и детским летним лагерям. Для этого люди в белых халатах заключили множество соответствующих соглашений о взаимодействии в сфере противодействия болезни, вызываемой вирусом иммунодефицита.

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99, сообщает snews.ru.
ВИЧ
 
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