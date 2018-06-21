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В Бурятии умер защитник Байкала Сергей Шапхаев

В Бурятии умер защитник Байкала Сергей Шапхаев
Происшествия,  Фото:соцсети
Известному экологу в этом году исполнилось 70 лет

Накануне скончался руководитель Бурятского регионального объединения по Байкалу, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» Сергей Шапхаев.

Страницы в соцсетях пестрят соболезнованиями родным и сожалениями.

- Горе, горе... Невосполнимая утрата...

- Это страшная потеря для Байкала и для всех нас. Образовалась такая брешь, что неизвестно, сумеем ли мы все вместе когда-нибудь её закрыть.
Это был один из самых замечательных людей, кого мне довелось знать. И, наверное, самый светлый из них. Вечная память...

- Настолько мудрого, спокойного, глубоко понимающего все разнообразие проблем Байкала (и не только), мыслящего и глобально, и локально, обладающего комплексным взглядом на всю проблематику - больше не осталось. Хотя остались многочисленные ученики и последователи. Уверен, они продолжат его служение!

- Большая утрата для экологической науки и практики.

Справка:

Сергей Герасимович Шапхаев родился 15 февраля 1948 года в селе Сергеевка Хабаровского района Хабаровского края в семье военнослужащего. Из-за профессии отца, в детстве много переезжал, но школу окончил в Улан-Удэ.

В 1966 году поступил в Ленинградский Гидрометеорологический институт на специальность «инженер-океанолог». По окончании с 1971 занял должность инженера морской гидропартии Камчатского УГМС.

В 1974 вернулся в Улан-Удэ. До 1975 работал в Восточно-Сибирском технологическом институте ассистентом кафедры физики. После поступил в аспирантуру Физического факультета МГУ. В 1980 году защитил диссертацию кандидата физико-математических наук по специальности «Геофизика». После этого заведовал кафедрой «Прикладная математика» в ВСТИ.

В конце 80-х начал активную экологическую деятельность в Бурятии. В 1990 году участвовал в работе первой миссии Центра всемирного наследия ЮНЕСКО на Байкале (позже в 1996 году Байкал получил статус Участка всемирного природного наследия ЮНЕСКО). В 1992 году участвовал в подготовке «Совместного заявления об охране озера Байкал Президентов РФ и США».

Параллельно занялся политикой в 1989-1991 он был народным депутатом СССР от Советского национально-территориального избирательного округа № 517 Бурятской АССР.

В 90-х был координатором российско-американского проекта «Комплексная программа политики землепользования для российской территории бассейна озера Байкал».  
экология
 
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