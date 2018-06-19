Пьяная улан-удэнка устроила тройное ДТП (фото)

ДТП произошло на улице Бабушкина
Накануне днём, около 15.30 часов, на улице Бабушкина, напротив магазина «Intersport»в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, девушка за рулём «Ниссан Сирена» врезалась в микрогрузовик, который остановился перед «зеброй». От удара он ударился в «Тойоту Калдину».
По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Свидетели утверждают, что виновница ДТП была в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения. На участке дороги образовалась пробка.
Ущерб составил 48 тысяч рублей
ДТП произошло на улице Бабушкина
Руководитель отдела внутренних дел по Тункинскому району дал указание скрыть факт наезда на человека
Аварийное здание столовой, в котором погиб 15-летний воспитанник Черновского детского дома, снесли
Два ребёнка, получившие ожоги во время показа фокусов в торгово-развлекательном центре в Иркутске 1 июня, выписаны из больницы
Масштаб мероприятий и количество привлечённых к поисковой операции пропавшей 9 июня в Братске Алины Шакировой продолжает расти
Продолжается проведение доследственной проверки по факту гибели трех туристов на реке Китой
Домашний арест бывшему главе Тункинского района Бурятии продлили на два месяца
ЧП произошло сегодня днём
Туристов призывают не брать с собой ювелирные украшения и ценности
Однако информация не подтверждается
Их моторная лодка сломалась
Его лодка перевернулась на Гусином озере
Женщина была сильно пьяна в этот момент
Из-за экстренного торможения пострадал ценный груз дальнобойщика