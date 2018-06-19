Пьяная улан-удэнка устроила тройное ДТП (фото)













По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Свидетели утверждают, что виновница ДТП была в состоянии алкогольного опьянения.



Автомобили получили серьёзные механические повреждения. На участке дороги образовалась пробка. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Свидетели утверждают, что виновница ДТП была в состоянии алкогольного опьянения.Автомобили получили серьёзные механические повреждения. На участке дороги образовалась пробка.









Накануне днём, около 15.30 часов, на улице Бабушкина, напротив магазина «Intersport»в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, девушка за рулём «Ниссан Сирена» врезалась в микрогрузовик, который остановился перед «зеброй». От удара он ударился в «Тойоту Калдину».