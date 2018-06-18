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В Улан-Удэ в ДТП попала фура с тракторами

В Улан-Удэ в ДТП попала фура с тракторами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за экстренного торможения пострадал ценный груз дальнобойщика

ДТП с участием фуры из Ростовской области произошло накануне, 17 июня, в Улан-Удэ. Авария случилась около 19.40 часов на федеральной трассе в районе Бурвода.

Как сообщили «Байкал-Daily» очевидцы, девушка-водитель «Тойоты Карины», выезжавшая со стороны Бурвода в направлении Тулунжи, не уступила дорогу движущейся по главной дороге фуре.

Дальнобойщик, вовремя заметив нарушающую «Карину», резко дал по тормозам и фактически спас легковушку от тяжёлых последствий. 




Однако пострадал ценный груз дальнобойщика - тракторы, которые он вёз. 

Из-за экстренного торможения ремни крепления были сорваны: тракторы ударились друг об друга. Один из тракторов также влетел в заднюю стенку самой фуры.






Груз получил повреждения, сумма ущерба сейчас устанавливается. Однако, по предварительным данным, ущерб больше, чем может покрыть полис ОСАГО.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 16 октября, в ДТП в Бурятии погибли три человека
ДТП
 
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