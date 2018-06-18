В Улан-Удэ в ДТП попала фура с тракторами













Однако пострадал ценный груз дальнобойщика - тракторы, которые он вёз.



Из-за экстренного торможения ремни крепления были сорваны: тракторы ударились друг об друга. Один из тракторов также влетел в заднюю стенку самой фуры. Однако пострадал ценный груз дальнобойщика - тракторы, которые он вёз.Из-за экстренного торможения ремни крепления были сорваны: тракторы ударились друг об друга. Один из тракторов также влетел в заднюю стенку самой фуры.

























Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 16 октября, в ДТП в Бурятии

Груз получил повреждения, сумма ущерба сейчас устанавливается. Однако, по предварительным данным, ущерб больше, чем может покрыть полис ОСАГО.Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 16 октября, в ДТП в Бурятии погибли три человека

ДТП с участием фуры из Ростовской области произошло накануне, 17 июня, в Улан-Удэ. Авария случилась около 19.40 часов на федеральной трассе в районе Бурвода.Как сообщили «Байкал-Daily» очевидцы, девушка-водитель «Тойоты Карины», выезжавшая со стороны Бурвода в направлении Тулунжи, не уступила дорогу движущейся по главной дороге фуре.Дальнобойщик, вовремя заметив нарушающую «Карину», резко дал по тормозам и фактически спас легковушку от тяжёлых последствий.