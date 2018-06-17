В Улан-Удэ нетрезвый виновник ДТП пробил себе череп (фото)

Накануне в 47 квартале нетрезвый водитель «Тойоты Карина» догнал впереди идущую машину



ДТП произошло недалеко от овощебазы в 47 квартале перед пешеходным переходом. «Тойота Карина» протаранила сзади «Тойоту Приус», в салоне которого находилась семья: муж, жена и маленький ребёнок.



- К счастью в ДТП они не пострадали, но травмы получил виновник ДТП, ударившись об лобовое стекло, в результате чего пробил череп, - пояснили «Байкал-Daily» очевидцы.



На место прибыли сотрудники ГАИ, медицина катастроф. Сотрудники нацгвардии были недалеко от места ДТП и первыми оказались на месте, пытались оказать доврачебную медицинскую помощь.

