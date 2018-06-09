В Улан-Удэ фура протаранила легковушку

Автолюбительница спровоцировала ДТП, не заметив предупреждающего знака о сужении дороги



Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около 4 часов дня на улице Трубачеева произошло ДТП. По словам очевидцев, фура протаранила «Тойоту», за рулём которой находилась девушка.



- Скорее всего, в аварии виновата автолюбительница, поскольку выехала под знак «сужение дороги», - пояснили «Байкал-Daily» свидетели аварии.



По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

