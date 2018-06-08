В Иркутской области хозяйку ювелирного ограбили в четвёртый раз

В Усть-Куте снова ограбили владелицу ювелирного магазина
Грабители вошли в квартиру женщины, когда она вечером возвращалась домой и открыла дверь, отключив сигнализацию., сообщает портал «Усть-Кут 24».
Подробности грабежа пока скудны. Издание уточняет, что налётчики под угрозой применения связали женщину одеялом и скотчем, после чего упаковали понравившиеся им вещи и ценности.
Такое поведение в отношении именно этой женщины в Усть-Куте, становится страшной тенденцией. Принадлежащий ей ювелирный магазин за последние два года грабили уже три раза, и вот сейчас добрались до квартиры. При таком положении дел ни о каком благоприятном предпринимательском климате в городе не может быть и речи, делает вывод «Усть-Кут 24».
Сумма похищенного в данное время уточняется.
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