В Иркутской области хозяйку ювелирного ограбили в четвёртый раз

В Усть-Куте снова ограбили владелицу ювелирного магазина



Грабители вошли в квартиру женщины, когда она вечером возвращалась домой и открыла дверь, отключив сигнализацию., сообщает портал «Усть-Кут 24».



Подробности грабежа пока скудны. Издание уточняет, что налётчики под угрозой применения связали женщину одеялом и скотчем, после чего упаковали понравившиеся им вещи и ценности.



Такое поведение в отношении именно этой женщины в Усть-Куте, становится страшной тенденцией. Принадлежащий ей ювелирный магазин за последние два года грабили уже три раза, и вот сейчас добрались до квартиры. При таком положении дел ни о каком благоприятном предпринимательском климате в городе не может быть и речи, делает вывод «Усть-Кут 24».



Сумма похищенного в данное время уточняется.

