Таким образом он «взял плату за услуги»
Во вторник на прошлой неделе к полицейским обратилась 82-летняя жительница посёлка Первомайский. По её словам она стала жертвой грабителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Как выяснили стражи порядка, в дом к потерпевшей пришёл неизвестный мужчина, представившийся электриком, чтобы проверить электропроводку. За якобы выполненную работу злоумышленник потребовал заплатить, однако у пенсионерки денег не оказалось. Тогда злоумышленник сорвал с бабушки серёжки стоимостью 9 тысяч рублей и сбежал.
- Несколько часов понадобилось стражам порядка для установления подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался раннее судимый за аналогичное преступление 29-летний местный житель, - заключают в ведомстве.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Серёжки изъяли и вернули владелице.
В Забайкалье псевдо-электрик сорвал с пенсионерки серьги
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