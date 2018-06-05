В Забайкалье псевдо-электрик сорвал с пенсионерки серьги

Таким образом он «взял плату за услуги»



Во вторник на прошлой неделе к полицейским обратилась 82-летняя жительница посёлка Первомайский. По её словам она стала жертвой грабителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Как выяснили стражи порядка, в дом к потерпевшей пришёл неизвестный мужчина, представившийся электриком, чтобы проверить электропроводку. За якобы выполненную работу злоумышленник потребовал заплатить, однако у пенсионерки денег не оказалось. Тогда злоумышленник сорвал с бабушки серёжки стоимостью 9 тысяч рублей и сбежал.



- Несколько часов понадобилось стражам порядка для установления подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался раннее судимый за аналогичное преступление 29-летний местный житель, - заключают в ведомстве.



За грабёж возбуждено уголовное дело. Серёжки изъяли и вернули владелице.

