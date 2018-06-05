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В Забайкалье псевдо-электрик сорвал с пенсионерки серьги

Происшествия, 
Таким образом он «взял плату за услуги»

Во вторник на прошлой неделе к полицейским обратилась 82-летняя жительница посёлка Первомайский. По её словам она стала жертвой грабителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Как выяснили стражи порядка, в дом к потерпевшей пришёл неизвестный мужчина, представившийся электриком, чтобы проверить электропроводку. За якобы выполненную работу злоумышленник потребовал заплатить, однако у пенсионерки денег не оказалось. Тогда злоумышленник сорвал с бабушки серёжки стоимостью 9 тысяч рублей и сбежал.

- Несколько часов понадобилось стражам порядка для установления подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался раннее судимый за аналогичное преступление 29-летний местный житель, - заключают в ведомстве.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Серёжки изъяли и вернули владелице.
 
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