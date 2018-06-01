ДТП произошло в прошлом году на плотине ГЭС
В Октябрьский районный суд Иркутска поступило уголовное дело молодого человека, который обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшего по неосторожности смерть 2 человек.
По версии следствия, в декабре прошлого года молодой человек, управляя автомобилем «Порше Кайен», выехал на полосу встречного движения. И столкнулся с «Ладой».
В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира российского автомобиля погибли, здоровью ещё одного был причинён тяжкий вред.
Водитель «Порше Кайен» скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба суда.
В Иркутске водителя Porsche осудят за смерть двух человек
Происшествия, Фото:
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