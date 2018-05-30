У забайкалки в больнице стащили сумку с деньгами и золотом

Владелица оставила вещи без присмотра



27 мая в ОМВД России по Чернышевскому району обратилась местная жительница, которая сообщила о краже её имущества. Полицейские установили, что из помещения лаборатории медицинского учреждения похищена сумка с банковскими картами, деньгами и золотым кольцом.



Подозреваемой в совершении преступления оказалась 38-летняя жительница посёлка Чернышевск, ранее попадавшая в поле зрения правоохранителей. От злоумышленницы получены признательные показания. Часть похищенного изъята и возвращена владелице. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».



Сотрудники полиции просят граждан принимать меры к сохранности своего имущества и не оставлять свои вещи без присмотра, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

