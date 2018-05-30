Группу «чёрных лесорубов» поймали в Иркутской области

Они вырубили 50 сосен
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» совместно со следователями пресекли криминальную деятельность нелегальных вырубщиков леса.
В ходе рейдовых мероприятий оперативники установили, что в полутора километрах от села Буря Зиминского района злоумышленники заготавливают древесину. По подозрению в вырубке 50 сосен установлены и доставлены в отдел полиции четверо местных жителей, в возрасте от 22 до 58 лет.
С места рубки полицейские изъяли трактор, не имеющий государственных регистрационных номеров, бензопилу и спиленную древесину. Трое односельчан задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Их четвёртый подельник не имеет документов, дающих право на пребывание на территории страны, решается вопрос о его выдворении.
Также в ходе следственных действий был установлен предполагаемый организатор криминальной деятельности – 34-летний предприниматель.
По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка леса», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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