Улан-удэнский вертолёт обнаружил экипаж и пассажиров разбившегося судна

Пилот Ми-2 рассказал о жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье
Пилот разбившегося в Забайкальском крае вертолёта Ми-2 Олег Корсаков рассказал Лайфу о катастрофе и о том, как ему с товарищами удалось выжить. По словам лётчика, левый двигатель воздушного судна работал нормально, а мощность правого падала, поэтому он принял решение садиться по прямой.
- При посадке вертолёт накренило в левую сторону, он сделал полтора оборота и цепанул несущим винтом поверхность земли, грунт. Вертолёт ещё раз крутануло и положило на бок. Лопасти все слетели, и произошло возгорание правого или левого двигателя, - вспоминает лётчик.
Корсакову со вторым пилотом удалось выбраться через верхний люк в кабине пилота. По его словам, в салоне вертолёта находился сопровождающий, поэтому он снаружи открыл дверь и вытащил пассажира. Он не мог сам выбраться, поскольку его придавило. После этого все отошли на безопасное расстояние.
Пилот также пояснил, что не мог вызвать подмогу, — в месте крушения вертолёта сотовая связь не работает, а спутниковый телефон остался в кабине.
Как ранее писал Заб.ру, вечером 29 мая были обнаружены пилот и пассажиры пропавшего в Забайкалье вертолёта Ми-2. Никто не пострадал, сообщил председатель регионального отдела ДОСААФ Александр Девятериков.
Произошёл отказ одного двигателя. Летчик опытный, совершил жёсткую посадку. Он всех спас, все живы, здоровы, - сказал собеседник портала. По его словам, посадка была совершена около Сохондинского заповедника.
- При посадке были повреждены средства связи, и они не могли выйти на связь. Их обнаружил вертолёт МЧС, который прилетел из Улан-Удэ, - добавил Девятериков.
По данным ren.tv, после посадки вертолёт загорелся.
Напомним, 29 мая вертолёт Ми-2 регионального ДОСААФ, на борту которого находится три человека, пропал в Кыринском районе Забайкальского края. Известно, что они вылетели в 10 утра.
На поиски пропавшего в районе Сохондинского заповедника вертолёта вылетели два легких самолёта и вертолёт Ми-8. Кроме этого, на поиски отправились самолёт Ан-26 от читинской поисково-спасательной базы и самолёт Cessna.
Вскоре СМИ опубликовали имена пропавших. Это пилот Олег Корсаков, замдиректора Сохондинского заповедника Роман Дианов и сотрудник заповедника Александр Кисихин.
Улан-удэнский вертолёт обнаружил экипаж и пассажиров разбившегося судна
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пилот Ми-2 рассказал о жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье
Возбуждено уголовное дело в отношении врача-нарколога-психиатра Забайкальского краевого наркологического диспансера. Он подозревается в получении взятки
28 мая в местности «Кварцевая» произошёл сход лавины, которая снесла общежитие горнодобывающей компании
Пока малыш гуляет с папой, у Татьяны есть два драгоценных часа. Убраться дома, постирать пеленки, погладить распашонки и разложить все по полочкам – дел у молодой мамы невпроворот
Саянский городской суд удовлетворил исковые заявления в интересах двух несовершеннолетних о взыскании компенсации морального вреда
Мужчина не почувствовал ножевого удара и продолжил мыть посуду
Подходящий товар ему предложил мошенник
Он связал труп скотчем и вывез тело на речной остров
Преступников сняла камера видеонаблюдения
Суд назначил ему реальный срок в колонии строгого режима
Злоумышленники угрожали продавцу расправой
Возбуждено уголовное дело
Экипажи МЧС России вылетели на поиски пропавшего в Забайкалье воздушного судна
Мужчина ловил рыбу сетью во время нереста
Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение