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Улан-удэнский вертолёт обнаружил экипаж и пассажиров разбившегося судна

Происшествия, 
Пилот Ми-2 рассказал о жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье

Пилот разбившегося в Забайкальском крае вертолёта Ми-2 Олег Корсаков рассказал Лайфу о катастрофе и о том, как ему с товарищами удалось выжить. По словам лётчика, левый двигатель воздушного судна работал нормально, а мощность правого падала, поэтому он принял решение садиться по прямой.

- При посадке вертолёт накренило в левую сторону, он сделал полтора оборота и цепанул несущим винтом поверхность земли, грунт. Вертолёт ещё раз крутануло и положило на бок. Лопасти все слетели, и произошло возгорание правого или левого двигателя, - вспоминает лётчик.

Корсакову со вторым пилотом удалось выбраться через верхний люк в кабине пилота. По его словам, в салоне вертолёта находился сопровождающий, поэтому он снаружи открыл дверь и вытащил пассажира. Он не мог сам выбраться, поскольку его придавило. После этого все отошли на безопасное расстояние.

Пилот также пояснил, что не мог вызвать подмогу, — в месте крушения вертолёта сотовая связь не работает, а спутниковый телефон остался в кабине.

Как ранее писал Заб.ру, вечером 29 мая были обнаружены пилот и пассажиры пропавшего в Забайкалье вертолёта Ми-2. Никто не пострадал, сообщил председатель регионального отдела ДОСААФ Александр Девятериков.

Произошёл отказ одного двигателя. Летчик опытный, совершил жёсткую посадку. Он всех спас, все живы, здоровы, - сказал собеседник портала. По его словам, посадка была совершена около Сохондинского заповедника.

- При посадке были повреждены средства связи, и они не могли выйти на связь. Их обнаружил вертолёт МЧС, который прилетел из Улан-Удэ, - добавил Девятериков.

По данным ren.tv, после посадки вертолёт загорелся.

Напомним, 29 мая вертолёт Ми-2 регионального ДОСААФ, на борту которого находится три человека, пропал в Кыринском районе Забайкальского края. Известно, что они вылетели в 10 утра.

На поиски пропавшего в районе Сохондинского заповедника вертолёта вылетели два легких самолёта и вертолёт Ми-8. Кроме этого, на поиски отправились самолёт Ан-26 от читинской поисково-спасательной базы и самолёт Cessna.

Вскоре СМИ опубликовали имена пропавших. Это пилот Олег Корсаков, замдиректора Сохондинского заповедника Роман Дианов и сотрудник заповедника Александр Кисихин.
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