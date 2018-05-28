Ребёнок с травмами госпитализирован
Сотрудники полиции напоминают, что в летний период времени значительно увеличивается вероятность несчастных случаев, связанных с выпадением детей в возрасте до 5 лет.
Накануне пострадавшей оказалась 2-летняя жительница Тайшета. Около восьми часов вечера несовершеннолетняя с отцом и малолетним братом находилась в квартире пятиэтажного дома по улице Бурлова. В какой-то момент мужчина задремал и упустил из виду дочь, которая смогла открыть окно и выпала с третьего этажа. Падение смягчила трава, однако ребёнок с травмами госпитализирован.
С начала года правоохранительными органами зафиксировано 12 подобных случаев, одно из них привело к трагической гибели ребёнка. В целях предотвращения таких событий инспекторы по делам несовершеннолетних просят родителей и законных представителей всегда контролировать местонахождение ребёнка, не оставлять открытым оконный проём, особенно оборудованный москитной сеткой, использовать стеклопакеты с надёжными запирающими устройствами.
Для повышения информированности граждан об актуальных угрозах несовершеннолетним в апреле полиция Иркутской области и Минздрав разработали стилизованные памятки и плакаты, размещённые в больницах и поликлиниках Приангарья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
2-летняя малышка выпала из окна в Тайшете
Происшествия, Фото:
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