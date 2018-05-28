В Улан-Удэ автолюбительница протаранила иномарку





Накануне вечером недалеко от магазина «За рулём» на улице Крылова произошло ДТП. Водитель за рулём «Субару Форестер» протаранила «Тойоту Камри».По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.