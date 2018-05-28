Накануне вечером недалеко от магазина «За рулём» на улице Крылова произошло ДТП. Водитель за рулём «Субару Форестер» протаранила «Тойоту Камри».
По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
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28 Мая
27 Мая
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В Улан-Удэ автолюбительница протаранила иномарку
Происшествия, Фото:
Авария произошла вечером в районе остановки «Акбэс»
Накануне вечером недалеко от магазина «За рулём» на улице Крылова произошло ДТП. Водитель за рулём «Субару Форестер» протаранила «Тойоту Камри».
По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
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