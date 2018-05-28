Полиция разыскивает брата и сестру, пропавших в Закаменском районе
Сотрудники полиции разыскивают брата и сестру Стереховых – 8 и 11 лет. Мама детей сообщила, что вчера, 27 мая, около 22:00 ушли из дома в г. Закаменске и не вернулись её несовершеннолетние дети Владислав и Марина.
Приметы Владислава: европейской национальности, на вид 7-8 лет, рост около 127 см. худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая.
Был одет: мастерка красного цвета, трико серого цвета, кроссовки чёрного цвета с белой полоской.
Приметы Марины: европейской национальности, на вид 10-11 лет, рост около 137 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые.
Была одета: кофта чёрного цвета, футболка розового цвета, кроссовки розового цвета, джинсы чёрного цвета.
Особых примет у детей нет, сообщили в МВД Бурятии.
При получении какой – либо информации о местонахождении несовершеннолетних Стереховых Владислава и Марины просим незамедлительно сообщить в ОМВД России по Закаменскому району по телефонам: (8-301-37) 4-54-10, 4-30-30 или 102.
В Бурятии пропали двое детей
Происшествия, Фото:
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