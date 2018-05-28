В Бурятии нашли пропавших детей

Дети, пропавшие в Закаменском районе, найдены
Как сообщал «Байкал-Dailу»
, в Бурятии полиция разыскивала брата и сестру, пропавших в Закаменском районе.
Вчера в 22.00 в полицию района обратилась женщина с сообщением о пропаже детей 8 и 11 лет.
Утром Владислав и Марина вернулись домой. С ними всё в порядке, сообщает пресс-служба МВД республики.
- По словам матери, дети ночевали у родственников, - уточнили в полиции.
Дети, пропавшие в Закаменском районе, найдены
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