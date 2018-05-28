В Бурятии нашли пропавших детей









Вчера в 22.00 в полицию района обратилась женщина с сообщением о пропаже детей 8 и 11 лет.





Утром Владислав и Марина вернулись домой. С ними всё в порядке, сообщает пресс-служба МВД республики.





- По словам матери, дети ночевали у родственников, - уточнили в полиции.

