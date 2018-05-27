Водитель «Тойота Карина» вылетел на полосу встречного движения и врезался с автобусом «ПАЗ». Два пассажира погибли, двое – пострадали
Автобус двигался без пассажиров.
ДТП произошло 26 мая около 21.00 по улице Шоссейной в Гусиноозерске.
В результате ДТП двое пассажиров «Тойоты» от полученных травм скончались по пути следования в медицинское учреждение, водитель и ещё один пассажир получили травмы различной степени тяжести.
Следователями МВД по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии двое погибли при столкновении «Тойоты» с автобусом «ПАЗ»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
26-го мая днём произошёл пожар по улице Судоремонтная. Из-за неосторожно брошенного окурка загорелся вольер для собак
17 мая в ходе профилактического рейда в рамках операции «Путина» сотрудники патрульно-постовой службы задержали на берегу Байкала, в 10 километрах от села Максимиха, 24-летнего неработающего, ранее не судимого жителя Забайкальского края, занимавшегося незаконным ловом рыбы
Водитель «Тойота Карина» вылетел на полосу встречного движения и врезался с автобусом «ПАЗ». Два пассажира погибли, двое – пострадали
Водитель грузовика не рассчитал габариты при повороте на стеклозаводском переезде
В карманах оказались ценные вещи
ДТП произошло на перекрестке в центре города
Полицейские не только охраняли порядок на последнем звонке, ни и провели профилактическую акцию
Начинается слушание уголовного дела по факту аварии с одной жертвой и одним пострадавшим
Потребителей запитали от резервных источников питания
Мужчина приходил в кооператив через реку
С собой у него было наркотическое вещество
Участковый легко раскрыл преступление
Трое читинцев уже ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов
Возбуждено уголовное дело за кражу
За сутки в республике произошло два пожара