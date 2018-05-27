В Бурятии двое погибли при столкновении «Тойоты» с автобусом «ПАЗ»

Водитель «Тойота Карина» вылетел на полосу встречного движения и врезался с автобусом «ПАЗ». Два пассажира погибли, двое – пострадали



Автобус двигался без пассажиров.



ДТП произошло 26 мая около 21.00 по улице Шоссейной в Гусиноозерске.



В результате ДТП двое пассажиров «Тойоты» от полученных травм скончались по пути следования в медицинское учреждение, водитель и ещё один пассажир получили травмы различной степени тяжести.



Следователями МВД по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

