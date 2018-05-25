В Усолье-Сибирском накануне вечером из окна второго этажа дома, расположенного на проспекте Космонавтов, выпал трёхлетний мальчик
С тяжелыми травмами он был доставлен в детскую городскую больницу.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что ребенок находился дома вместе с мамой. Окна квартиры были открыты. Мальчик, мать которого в тот момент отвлеклась, забрался на подоконник в спальне, оперся на москитную сетку и выпал из окна.
Ребенок госпитализирован.
В Иркутской области с начала года это уже одиннадцатый аналогичный случай. Полиция призывает родителей маленьких детей быть особенно внимательными.
- Помните: никто кроме взрослых не сможет уберечь детей от несчастных случаев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.
В Усолье-Сибирском «москитка» не удержала ребёнка от падения из окна
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