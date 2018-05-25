В Бурятии найдены пропавшие на рыбалке дети

Сегодня в 12.40 в отдел МВД обратилась женщина с сообщением о том, что накануне в 17.00 трое ее сыновей – 8, 9 и 11 лет ушли на рыбалку на озеро Гусиное и не вернулись
На поиск несовершеннолетних незамедлительно был поднят личный состав районного отдела. В ходе поисковых мероприятий дети были найдены недалеко от озера.
Ребятишки рассказали, что вечером 24 мая они возвращались домой, однако встретившие их рыбаки предложили им остаться на ночлег, так как на улице уже стемнело. Рыбаки накормили детей и уложили спать. Утром дети продолжили рыбалку, в 15.00 сегодня их обнаружили сотрудники полиции.
Дети пояснили, что пошли ловить рыбу, чтобы сделать своей маме подарок, у которой 25 мая день рождения.
С мальчиками все в порядке. С ними и родителями проведена профилактическая беседа.
В настоящее время полицейскими проводится проверка, в результате которой будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД.
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