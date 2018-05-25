Из-за обвала грунта в Улан-Удэ под землю уходят машины

Как оказалось, этот участок сетей бесхозный.- При обследовании места, где произошёл провал грунта, выяснилось, что сети находятся не на балансе предприятия МУП «Водоканал». В своё время эти сети строил город, подрядчиками были «Авангард» и «СПМ-10». На сегодня сети не переданы. Коммунальные сети домов по улице Иванова с 24 по 71 дом не на балансе предприятия, мы не можем там вести обслуживание имущества, - прокомментировал «Байкал-Daily» главный инженер МУП «Водоканал» Владимир Очиров.По его словам, сегодня там ведутся ремонтные работы совместно с подрядчиками. Они в ближайшее время обещают восстановить водоснабжение и устранить обвал грунта.