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Обвиняемым в убийстве Юрия Власко продлили срок в СИЗО

Обвиняемым в убийстве Юрия Власко продлили срок в СИЗО
Происшествия, 
Все трое проведут ещё месяц под стражей до окончания следствия

В Прибайкальский районный суд поступило ходатайство органов предварительного следствия о продлении меры пресечения троим обвиняемым в убийстве Юрия Власко.

- Всем троим была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 июня, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20-летний известный бурятский борец Юрий Власко ранним утром 29 июля был убит на берегу Байкала, в селе Горячинск.

Отдыхавший после турнира вместе с друзьями по сборной России молодой человек по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. Во время переговоров на борца внезапно напали двое противников. Один из них без какого-либо повода сразу ударил спортсмена ножом в грудь, а второй затем нанёс множество ударов металлическим прутом по голове. На видео запечатлено, что уже лежавшего спортсмена добивали камнем. Злоумышленники вместе с приятелями скрылись с места происшествия.

Всего в убийстве подозреваются три человека. После задержания они стразу были заключены под стражу, что обвиняемые пытались опротестовать и сменить меру пресечения на домашний арест. Но их жалобу Верховный суд Бурятии не удовлетворил.

Справка:

Юрий Власко - двукратный победитель первенства Европы (2015, 2016 гг.), победитель Межконтинентального Кубка «Алроса», обладатель Кубка России, чемпион международных турниров в Иране, Турции, турнира на призы главы Бурятии и многих других. Выступал в весовой категории до 96 кг. Руководство Федерации спортивной борьбы России считало Юрия Власко Олимпийской надеждой вольной борьбы страны. 

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