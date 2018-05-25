Улан-удэнец с ножом ограбил ломбард (видео)









Следственным отелом ОП №1 УМВД России по Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».



Пострадавших от действий данного гражданина просят обратиться в полицию по телефонам: 44-02-02, 29-59-93. Ведётся следствие. В настоящее время оперативники проверяют задержанного на причастность к совершению иных преступлений. Следственным отелом ОП №1 УМВД России по Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

22 мая около 14:00 в ломбард по улице Гагарина в Железнодорожном районе Улан-Удэ зашёл мужчина и под угрозой применения ножа отнял у сотрудниц 30 тысяч рублей.24 мая сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и произвели его задержание. Им оказался неработающий, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, кражу и угрозу убийством 28-летний улан-удэнец.В настоящее время злоумышленник признался в содеянном. Он рассказал полицейским, что на преступление пошёл из-за карточного долга. Оставшуюся сумму он потратил на алкоголь, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.