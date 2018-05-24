В Братске школьница упала с крыши завода, делая селфи

11-летняя школьница упала с высоты, делая фотосессию в заброшенном здании бывшего завода железобетонных изделий



Сотрудники отдела полиции №4 Межмуниципального Управления МВД России «Братское» проводят всестороннюю проверку по факту падения с высоты несовершеннолетней девочки на территории завода, прекратившего производство ещё в 90-е годы прошлого века. Сообщение о происшествии в полицию поступило со «скорой» накануне около пяти часов вечера. На место незамедлительно был направлен экипаж патрульно-постовой службы, следственно-оперативная группа, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. Установлены и опрошены свидетели и очевидцы.



Известно, что в дневное время две ученицы 5 класса для проведения селфи отправились в район производственной территории бывшего КБЖБ. Они забрались на крышу одного из полуразрушенных цехов, где фотографировались. Возвращаясь, одна из девочек потеряла равновесие и сорвалась вниз на бетонный пол, усыпанный строительным мусором. Пострадавшая госпитализирована в реанимацию Детской горбольницы, где ей диагностировали множественные травмы различной степени тяжести. В настоящее время её состояние медики оценивают, как стабильно тяжёлое.



Установлено, что пятиклассница воспитывается мамой и бабушкой. Семья на учётах в полиции никогда не состояла. Педагоги характеризуют девочку положительно, она отлично закончила этот учебный год. По факту пребывания ребёнка на опасном объекте, приведшем к тяжким последствиям, будет проведено административное расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В связи с наступлением летных каникул, полиция обращает внимание взрослых на обеспечение занятости детей и проведение с ними постоянных разъяснительных бесед о недопустимости посещения заброшенных и полуразрушенных зданий. Несчастный случай со школьницей вновь напоминает, что только ограничение доступа любопытных детей на такие объекты, способно снизить риск для их жизни и здоровья. А пока долг каждого объяснить детям, какие последствия влечёт за собой нахождение там.

