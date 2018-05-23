Жители Иркутска хотят через суд снести памятник адмиралу Колчаку

26 жителей столицы Приангарья подали исковое заявление в Кировский районный суд с требованием снести памятник адмиралу Александру Колчаку



Они также требуют демонтировать мемориальную доску в здании вокзала станции Иркутск-Пассажирский и стереть надпись на фасаде здания Иркутского областного краеведческого музея. Заседание по делу состоится 13 июня. Ответчиками выступают администрация Иркутска и правительство Приангарья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.



Напомним, что Иркутский адвокат Олег Федоров сообщил, что 17 июля 2017 года подал административный иск в Кировский районный суд с требованием о сносе памятника адмиралу Александру Колчаку у Знаменского монастыря в столице Приангарья. Кроме того, он потребовал стереть упоминание исторического деятеля на фронтоне Иркутского областного краеведческого музея. Однако Кировский районный суд Иркутска не принял иск адвоката Олега Федорова. В суде объяснили, что памятник не нарушает либо иным образом не затрагивает права, свободы и законные интересы истца.

