В Улан-Удэ в ДТП пострадали пассажиры маршрутки (фото)

















В маршрутке №15 ехали пассажиры. В результате двое из них - девушка и женщина - пострадали.



- Удар был такой силы, что все сидения в салоне покорёжены и оказались с наклоном вперёд, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.













Как сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии, пострадавшие женщины получили ушибы. Медицинское освидетельствование показало, что водители были трезвые в момент аварии. Сотрудники автоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

























Данным ДТП

Отметим, аварии с участием маршруток в Улан-Удэ в последнее время фиксируются всё чаще. Последнее крупное ДТП произошло в конце февраля на улице Бабушкина. В столкновении маршрутки №56 и мусоровоза пострадали четыре пассажира , в том числе 13-летний подросток. Семиклассник сломал себе челюсть.Данным ДТП занялись следователи Следственного комитета. Известно, что травмирование людей произошло вследствие неправомерного переоборудования салона микроавтобуса: водитель самостоятельно установил три сидения на деревянных опорах.

Сегодня в 17.20 часов на Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки №15.По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Toyota Mark II». Он не справился с управлением, машину занесло и буквально выкинуло на полосу встречного движения. Здесь и произошло столкновение, в результате которого у микроавтобуса оказалась разбита передняя часть, а у легковушки - задняя.