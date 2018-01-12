В центре Улан-Удэ «Жигули» протаранил маршрутку

Авария произошла на остановке общественного транспорта



Как стало известно «Байкал-Daily», накануне вечером произошло ДТП с участием общественного транспорта. Так, на остановке Гостиные ряды водитель автомобиля «Жигули» протаранил микроавтобус, ехавший по маршруту №30.



По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные механические повреждения.



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