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В Иркутской области бензовоз с нефтью опрокинулся в реку
Происшествия, 12.01.2018 11:08 Фото:
Группа спасателей ликвидирует разлив нефтепродуктов на реке Лена
К месту провала двух автомобилей «Урал» на реке Лена в Киренском районе, вблизи населённого пункта Кривая Лука, накануне вечером направлена группа Северного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области в составе 8 человек и 2 единиц техники. С помощью заградительных бон, сорбента и специального оборудования спасатели ликвидируют нефтепродукты, разлившиеся на месте провала под лёд автоцистерны.
Накануне днём в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Иркутской области поступила информация о провале под лед на реке Лена двух автомобилей - бензовоза с 20 тоннами нефтепродукта и автокрана. По уточнённой информации, в ночь с 10 на 11 января, при попытке пересечь реку вне ледовой переправы, под лёд провалилась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты. Водителю удалось выбраться из машины. На помощь собственником автомобиля был направлен автокран, однако лёд не выдержал, и автокран провалился под лёд в том же месте. При провале автомобилей произошёл разлив нефтепродуктов. На следующее утро о происшествии собственник сообщил спасателям.
В районе ближайшего населённого пункта находится официальная ледовая переправа с ограничением по весу до 5 тонн – это и явилось препятствием для большегруза. Водитель направил тяжёлый УРАЛ в объезд переправы.
- Глубина в месте провала составляет более 5 метров, расстояние до берега 30 метров, ширина реки в данном месте 250 метров, толщина льда в месте провала недостаточна для тяжёлой техники и составляет 30 сантиметров. Эти обстоятельства осложняют проведение аварийных работ на данном участке реки, - отмечает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерий Шанц. – Однако главной задачей является подъём автомобилей таким образом, чтобы не нарушить целостность цистерны, в которой находятся нефтепродукты. Со стороны МЧС России будут приняты меры административного воздействия в отношении собственника и водителей большегрузов, допустивших происшествие.
Сегодня, 12 января, в администрации Киренского района пройдёт заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на котором будут решаться организационные вопросы по поднятию техники. Для предотвращения подобных нарушений место выезда на лёд огорожено. Водозаборов вниз по течению реки нет. В проведении аварийных работ задействовано 39 человек, 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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