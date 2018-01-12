В Улан-Удэ офицера осудили за растрату

Командир автомобильной роты не удержался от растраты горючего



Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес приговор капитану из войсковой части 46108 на станции Дивизионная. Офицер признан виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК по Восточному военному округу.



9 июня 2017 года, капитан, будучи командиром автомобильной роты (подвоза горючего) батальона материального обеспечения, истратил вверенные ему для обеспечения воинской части 3000 литров дизельного топлива «Арктическое». Ущерб составил 74 тысячи рублей.



Суд назначил офицеру наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.



