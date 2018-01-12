|
12 Января
11 Января
Популярное
|
В Улан-Удэ офицера осудили за растрату
Происшествия, 12.01.2018 10:44 Фото:
Командир автомобильной роты не удержался от растраты горючего
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес приговор капитану из войсковой части 46108 на станции Дивизионная. Офицер признан виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК по Восточному военному округу.
9 июня 2017 года, капитан, будучи командиром автомобильной роты (подвоза горючего) батальона материального обеспечения, истратил вверенные ему для обеспечения воинской части 3000 литров дизельного топлива «Арктическое». Ущерб составил 74 тысячи рублей.
Суд назначил офицеру наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина признался в нарушении и указал место рубки
Мужчина потребовал передать ему 1,2 млн рублей
Мужчину осудили за кражу
Злоумышленник украл транспортное средство «чтобы покататься»
Группа спасателей ликвидирует разлив нефтепродуктов на реке Лена
Он покинул полигон на трое суток
Командир автомобильной роты не удержался от растраты горючего
Мужчина напилил древесины на 75 тысяч рублей
На проспекте Автомобилистов образовалась пробка
Следственным отделом в Иркутской области предъявлено обвинение мужчине в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней
Карту ему передали с указанием пин-кода
По всем фактам правонарушений возбудят уголовные дела
Агрессивный мужчина напал на супругу, когда она попросила о разводе
Труп потерпевшей пролежал в квартире около двух суток
Возгорания произошли в Джидинском районе и столице республики
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...