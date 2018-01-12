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Улан-удэнец обчистил чужую банковскую карту
Происшествия, 12.01.2018 09:44 Фото:
Карту ему передали с указанием пин-кода
9 июля 2017 года злоумышленник в супермаркете получил от жителя Бурятии банковскую карту, принадлежащую третьему лицу для совершения покупки с указанием пин-кода. Так подсудимый решил тайно похитить деньги с данной карты.
Получив карту, он в этот же день пришёл в помещение Сбербанка по улице Добролюбова, где, использовал эту банковскую карту через банкомат и тайно снял со счёта 13 тысяч рублей. В тот же день подсудимый, находясь в гостинице, снова использовал карту, для совершения покупок на сумму 1340 рублей.
Далее 9 июля 2017 года в отделении Сбербанка, введя пин-код, попытался снять 5 тысяч рублей, и в тот же день пытался осуществить покупку на сумму около 500 рублей. Однако действия подсудимого не были доведены до конца, так как хозяин карты, обнаружив снятие денежных средств, заблокировал карту.
В случае доведения преступления до конца, потерпевшему был бы причинён значительный материальный ущерб на сумму более 19 тысяч рублей.
Действия злоумышленника суд квалифицировал как покушение на кражу и признал его виновным. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 5 месяцев. Гражданский иск потерпевшего был частично удовлетворён. С подсудимого взыскана сумма материального ущерба в размере 10 тысяч 620 рублей. Приговор вступил в законную силу 25 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.
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