В Бурятии за сутки выгорели два дома и сгорело сено

Возгорания произошли в Джидинском районе и столице республики



Накануне вечером в Джидинском районе Бурятии на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Оёр горит сено. Оно полностью сгорело. Пожар потушили за 30 минут, было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.



В тот же день утром, но уже в Улан-Удэ, спасатели выехали на тушение пожара дома, расположенного в ДНТ «Пионер-2» по улице Смородиновая. В результате пожара огнём повреждена наружная стена дома. Огонь устранили за 30 минут. Пожар тушили 11 человек и 3 единицы техники.



Также 11 января в столице Бурятии, но в 04.43, горел 2-х этажный брусовой дом по улице Нижнеангарская. В результате пожара выгорела котельная, чердачное помещение дома и повреждена наружная стена дома. Пожар тушили более часа, было задействовано 18 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. По данным оперативных служб города, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

