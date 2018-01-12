В Иркутске напали с пистолетом на второй салон сотовой связи за день









Также не прекращается работа по раскрытию другого разбойного нападения, совершённого на салон связи на улице Депутатской сегодня за несколько часов до этого происшествия.



Напомним, там камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина в медицинской маске осматривается в салоне. Затем он достаёт из кармана пистолет и направляет его на сотрудника, требуя деньги. Одной из посетительниц удаётся убежать, а второму покупателю преступник не разрешает уйти, направляя на него пистолет. Неизвестно, чем бы всё кончилось, но один из работников хватает стул и бросает его в нападавшего. Он, испугавшись, сбегает с места.







В Иркутске продавец салона МТС отбился от грабителя стулом (видео)





Читать также: Также не прекращается работа по раскрытию другого разбойного нападения, совершённого на салон связи на улице Депутатской сегодня за несколько часов до этого происшествия.Напомним, там камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина в медицинской маске осматривается в салоне. Затем он достаёт из кармана пистолет и направляет его на сотрудника, требуя деньги. Одной из посетительниц удаётся убежать, а второму покупателю преступник не разрешает уйти, направляя на него пистолет. Неизвестно, чем бы всё кончилось, но один из работников хватает стул и бросает его в нападавшего. Он, испугавшись, сбегает с места.

10 января на улице Розы Люксембург в Иркутске было совершено вооружённое нападение на салон сотовой связи. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские опросили персонал магазина, работников и посетителей соседних торговых павильонов. Были изучены записи с камер видеонаблюдения. На ней видно, что недалеко от места преступления находились двое молодых людей. Далее один из них вооружившись предметом, похожим на пистолет, совершил нападение на магазин и похитил гаджет стоимостью свыше 60 тысяч рублей.- Возможно кто-то мог видеть компанию молодых людей вечером недалеко от остановки общественного транспорта «Подстанция», лицо одного из неизвестных было закрыто, предположительно, медицинской маской, - сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.