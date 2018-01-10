Иркутянин продавал сим-карты без паспорта





Так, задержали иркутянина продававшего такие сим-карты. При задержании у него обнаружено более трёхсот таких карт. Как выяснили стражи порядка, мужчина привлекался ранее за аналогичное преступление.









На допросе мужчина признался в преступлении, хотя и путался в показаниях.



- За что сюда доставлены? – интересуется сотрудник полиции.

- Сим-карту без паспорта продал – отвечает задержанный.

- Как вы это сделали? Без паспорта запрещено же.

- Ну, вот так.

- Кому продали?

- Сотруднику

- А раньше продавали?

- Нет, первый раз

- Сколько сим-карт при себе было?

- Ну, в общем, штук триста

- А продали всего одну в своей жизни?

- Нет, раньше тоже продавал – путаясь, признаётся мошенник



Всего в ходе рейдов изъято около 4,5 тысяч сим-карт. С начала года сотрудники полиции выявили 2 правонарушения, изъяли почти 90 карт, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские Иркутска совместно с представителями Роскомнадзора по Иркутской области проводят рейды по выявлению фактов продаж незарегистрированных сим-карт. В прошлом году на территории Приангарья в ходе проверок мест их продаж выявлено свыше 70 административных правонарушений за реализацию сим-карт без заключения договоров об оказании услуг радиотелефонной связи. На нарушителей составлены административные протоколы.