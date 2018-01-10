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Иркутянин продавал сим-карты без паспорта
Происшествия, 10.01.2018 14:40
Стражи порядка проводят рейды по выявлению таких правонарушений. Всего изъято более 4,5 тысяч сим-карт
Полицейские Иркутска совместно с представителями Роскомнадзора по Иркутской области проводят рейды по выявлению фактов продаж незарегистрированных сим-карт. В прошлом году на территории Приангарья в ходе проверок мест их продаж выявлено свыше 70 административных правонарушений за реализацию сим-карт без заключения договоров об оказании услуг радиотелефонной связи. На нарушителей составлены административные протоколы.
Так, задержали иркутянина продававшего такие сим-карты. При задержании у него обнаружено более трёхсот таких карт. Как выяснили стражи порядка, мужчина привлекался ранее за аналогичное преступление.
На допросе мужчина признался в преступлении, хотя и путался в показаниях.
- За что сюда доставлены? – интересуется сотрудник полиции.
- Сим-карту без паспорта продал – отвечает задержанный.
- Как вы это сделали? Без паспорта запрещено же.
- Ну, вот так.
- Кому продали?
- Сотруднику
- А раньше продавали?
- Нет, первый раз
- Сколько сим-карт при себе было?
- Ну, в общем, штук триста
- А продали всего одну в своей жизни?
- Нет, раньше тоже продавал – путаясь, признаётся мошенник
Всего в ходе рейдов изъято около 4,5 тысяч сим-карт. С начала года сотрудники полиции выявили 2 правонарушения, изъяли почти 90 карт, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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