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В Санкт-Петербурге пропал военный из Бурятии
Происшествия, 09.01.2018 15:52
Молодой человек отправился в отпуск и исчез
5 января в Санкт-Петербурге пропал 22-летний уроженец Бурятии Хафизулла Умидулла. Молодой человек служил в Улан-Удэ в войсковой части 65262. Оттуда он отправился с сослуживицей в отпуск. Они вместе прибыли на вокзал северной столицы и разъехались: она в гости к брату, он - в хостел на улице Итальянская. На следующий день улан-удэнцы договорились о встрече.
- Он должен был отметиться в комендатуре и встретиться с коллегой. Они созвонились в тот же день в 22.30, он сказал ей, что пошёл гулять, якобы не может сидеть на месте. В 00.30 он выложил фотографию в социальную сеть и всё. Больше он на связь не выходил. Телефон не доступен, - рассказала «Байкал-Daily» сестра пропавшего.
Военные предположили, что парень загулял, однако, по словам сестры, разгульный образ жизни не для него: молодой человек выпивает в меру и крайне редко. Заявление в полицию подали в 7 января. В хостеле хранятся его вещи, комната оплачена до конца отпуска – 11 января.
Приметы: худощавого телосложения, рост 180 см., азиатской внешности. Был одет в синюю куртку, тёмно-синие джинсы, чёрные сапоги, полосатый шарф, бело-синий джемпер, шапка чёрная спортивная с логотипом Adidas серого цвета.
При себе имел паспорт, банковские карты, портмоне с дисконтными картами и телефон.
Особые приметы: татуировка на тыльной стороне ладони «За БТВ».
Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, родственники просят сообщить по телефонам 89834293600, 89140588989, 89502242109.
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