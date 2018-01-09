В Санкт-Петербурге пропал военный из Бурятии



При себе имел паспорт, банковские карты, портмоне с дисконтными картами и телефон.



Особые приметы: татуировка на тыльной стороне ладони «За БТВ».









Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, родственники просят сообщить по телефонам 89834293600, 89140588989, 89502242109.

Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, родственники просят сообщить по телефонам 89834293600, 89140588989, 89502242109.

5 января в Санкт-Петербурге пропал 22-летний уроженец Бурятии Хафизулла Умидулла. Молодой человек служил в Улан-Удэ в войсковой части 65262. Оттуда он отправился с сослуживицей в отпуск. Они вместе прибыли на вокзал северной столицы и разъехались: она в гости к брату, он - в хостел на улице Итальянская. На следующий день улан-удэнцы договорились о встрече.- Он должен был отметиться в комендатуре и встретиться с коллегой. Они созвонились в тот же день в 22.30, он сказал ей, что пошёл гулять, якобы не может сидеть на месте. В 00.30 он выложил фотографию в социальную сеть и всё. Больше он на связь не выходил. Телефон не доступен, - рассказала «Байкал-Daily» сестра пропавшего.Военные предположили, что парень загулял, однако, по словам сестры, разгульный образ жизни не для него: молодой человек выпивает в меру и крайне редко. Заявление в полицию подали в 7 января. В хостеле хранятся его вещи, комната оплачена до конца отпуска – 11 января.худощавого телосложения, рост 180 см., азиатской внешности. Был одет в синюю куртку, тёмно-синие джинсы, чёрные сапоги, полосатый шарф, бело-синий джемпер, шапка чёрная спортивная с логотипом Adidas серого цвета.