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Мошенники обчистили читинцев за сутки на 100 тысяч рублей
Происшествия, 09.01.2018 09:56
Преступления произошли в новогодние праздники
5 января четверо забайкальцев стали жертвами мошенников. Во всех случаях граждане приобретали или продавали товар через сайты бесплатных объявлений.
Так, 26-летняя читинка хотела купить «Тойота Премиум» стоимостью около 300 тысяч. Она позвонила «продавцу», который попросил перечислить предоплату в сумме 30 тысяч рублей, что девушка и сделала. После этого телефон заблокировали. Сотрудниками полиции установлено, что абонентский номер зарегистрирован в Санкт-Перербурге, а стоимость иномарки гораздо выше предложенной цены.
Ещё одна жительница Читы продавала бижутерию, а жительница Борзи обменивала квартиру. Читинец намеревался купить дизельное топливо. Все они стали жертвами мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Сотрудники полиции напоминают не терять бдительность и не сообщать посторонним лицам номера банковских карт, товары приобретать на проверенных сайтах, расчёт за купленный товар производить только при личной встрече.
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